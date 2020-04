Coronavirus: mille mascherine a bimbi del Regina Margherita

(ANSA) - TORINO, 29 APR - Mille mascherine, baby e young, ai piccoli pazienti dell'Ospedale Infantile Regina Margherita della Città della Salute di Torino, e altre 500 di misura standard agli operatori che li curano. Le dona la DiaStar di Grugliasco, azienda che ha riconvertito a tempo di record parte della produzione per far fronte all'emergenza Covid 19. Si tratta di dispositivi del tipo S1 biocida e idrorepellenti: "Faremo giungere le mascherine - dice Paolo Panebianco - il 4 maggio, quando è previsto l'avvio della Fase 2 e l'ospedale riprenderà un'attività quasi a pieno regime. Avendo molti di noi bambini ci siamo chiesti come sarà la ripresa per coloro che dovranno riprendere le cure o iniziarne di nuove e abbiamo deciso di donare tutta la prima produzione di mascherine per i più piccoli a una struttura di cui noi che viviamo a Torino almeno una volta abbiamo avuto bisogno".

Sono diverse le attività benefiche della DiaStar: a inizio aprile aveva donato le mascherine S1 ai 4 mila abitanti di Givoletto (Torino), a Pasqua più di 1.000 mascherine al reparto di Ematologia del Policlinico di Catania e il 25 aprile con la Cna Torino più di 100 camici chirurgici, anch'essi di nuova generazione, a una Rsa di Chiomonte.

La DiaStar ha deciso di puntare su questo prodotto grazie all'esperienza maturata nella produzione di abbigliamento per uso odontoiatrico, che utilizzava questo tessuto di nuova generazione antibatterico, impermeabile, idrorepellente, termoregolante, anallergico e multiuso. (ANSA).