Baby gang 'in rosa' a Torino, arrestata 17enne

(ANSA) - TORINO, 29 APR - Tre componenti di una baby gang sono state individuate dai carabinieri a Torino dopo la denuncia di un anziano al quale era stato rubato il cellulare. Si tratta di ragazzine di origini rom fra i 13 e i 17 anni.

L'uomo era in un supermercato insieme alla moglie quando - ha detto - si è trovato circondato dal gruppetto. Quando la donna ha composto il numero di telefono si è sentita chiedere 120 euro in cambio della restituzione dell'apparecchio: dopo una trattativa la somma è scesa a 70 euro.

La coppia di anziani ha avvisato i carabinieri, che si sono presentati allo scambio e, poco dopo, hanno arrestato la diciassettenne, portandola nel carcere minorile di Torino 'Ferrante Aporti'. Le altre due ragazzine sono state segnalate alla procura per i minori e poi affidate ai parenti.

I carabinieri hanno restituito alla coppia il denaro e il cellulare. (ANSA).