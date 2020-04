A6, apre a transito nuovo viadotto Ceva-Millesimo

(ANSA) - TORINO, 29 APR - Riapre domani il transito completo sul viadotto Mollere sud, in direzione di Savona, delll'autostrada A6 Torino-Savona, tra gli svincoli di Ceva (Cuneo) e Millesimo (Savona).

I lavori sul viadotto, lungo 510 metri e con 20 campate, sono stati avviati nel settembre 2018 nell'ambito "del programma di ammodernamento e continuo innalzamento degli standard qualitativi e di sicurezza dell'autostrada promosso dalla società", Autostrada dei Fiori.

E' stato demolito il vecchio impalcato in cemento armato, costruito alla fine degli anni '50 ed aperto al traffico nel 1965, completamente sostituito da un altro in acciaio-calcestruzzo, "più leggero, più resistente ai carichi e agli agenti atmosferici e pertanto più performante, rendendo altresì l'opera adeguata alle normative antisismiche in vigore".

I lavori hanno riguardato inoltre le pile esistenti con interventi specifici di adeguamento. Per la realizzazione dell'opera sono stati utilizzati 980.000 kg di acciaio Corten, 440.000 kg di acciaio in barre, 2.000 metri cubi di calcestruzzo ed oltre 1.500 m di barriere di sicurezza. Il cantiere è rimasto aperto con turni di notte e festivi anche nel periodo di emergenza Coronavirus.

Dal 2 maggio "verranno avviate ulteriori attività marginali di finitura che non influenzeranno sull'esercizio della infrastruttura da parte degli utenti e che termineranno entro il prossimo giugno". (ANSA).