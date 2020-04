1 maggio, arcivescovo apre Fondo di solidarietà

(ANSA) - TORINO, 29 APR - L'arcivescovo di Torino e Susa mons. Cesare Nosiglia aprirà in occasione della festa del lavoro del Primo maggio un Fondo di Solidarietà, denominato 'Sorriso - La Solidarietà che riavvicina e sostiene', in cui far confluire risorse economiche per contrastare la carenza di liquidità che molte famiglie, liberi professionisti, esercizi commerciali e piccolissimi imprenditori stanno drammaticamente vivendo". Lo annuncia nel messaggio per il Primo Maggio anticipato da settimanale 'La Voce e il Tempo' . "Affinché il lavoro riparta - sottolinea - bisogna innanzitutto sostenere il credito e la Chiesa di Torino e della Val Susa non vogliono restare a guardare".

Nosiglia spiega che le Diocesi di Torino e della Val Susa "con l'ausilio della Fondazione don Mario Operti, hanno già raccolto risorse economiche che permettono di aprire un fondo di garanzia per fornire Prestiti Sociali a chi ha maggiore difficoltà ad accedere al credito bancario, nella logica del microcredito". (ANSA).