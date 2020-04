Turismo: Alpitour lancia campagna Ripartiamo

(ANSA) - TORINO, 28 APR - "Flessibilità, liquidità, tutela e redditività: sono le quattro grandi leve necessarie a rassicurare clienti e agenzie di viaggio in questo momento cruciale per la ripartenza". Lo sottolinea Alpitour che lancia con tutti i brand del gruppo la campagna Ripartiamo.

La validità dei voucher già emessi e di quelli futuri viene estesa fino al 31 ottobre: saranno utilizzabili senza vincoli su tutte le società del Gruppo (Alpitour, Press&Swan, Eden Viaggi, Neos e VOIhotels). Se riconvertito in una partenza entro il 31 ottobre 2020, il voucher prevedrà un aumento del valore del 10% o del 15% se fruito con un servizio VOIhotels e/o Neos. Per sostenere la liquidità delle agenzie di viaggio, e riportare ossigeno nelle loro casse, tutte le 3 SpA del Tour Operating sospendono il versamento dell'acconto del 25% per tutti gli ordini fino al 31 ottobre 2020, richiedendo alle agenzie di viaggio di saldare le future pratiche in un'unica soluzione prima della partenza.

Sono previste condizioni straordinarie per tutte le prenotazioni effettuate dal 27 aprile e con partenza fino al 31 ottobre 2020. In caso di impossibilità a operare la destinazione prescelta, verrà proposto ai clienti una destinazione alternativa, oppure verrà restituito l'intero ammontare delle somme già versate, senza alcuna penale e senza emissione di voucher. Inoltre, viene prorogata al 31 maggio la campagna "Alpitour è con te". Infine, per sostenere la redditività delle agenzie di viaggio, le tre SpA del Tour Operating, promuovono una extra-commission del 3%, accreditata in estratto conto.

