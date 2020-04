Torino, calo tributi dal 10% al 60%, da risparmi solo 5 milioni

(ANSA) - TORINO, 28 APR - Dal 10% in meno dell'addizionale Irpef al - 60% dell'imposta di soggiorno, con percentuali del 30-40% in meno del gettito per Tari, Cosap, Imu e un dimezzamento dei proventi derivanti da cultura, turismo e sport.

Queste le stime dei minori introiti per la Città di Torino a causa dell'emergenza Covid-19, secondo quanto illustrato oggi in Commissione consiliare.

"A oggi - ha detto l'assessore comunale al Bilancio Sergio Rolando - gli uffici sembrano confermare, a livello di ipotesi, che la stima di 250 milioni di entrate in meno potrebbe essere compatibile con la ripresa parziale in atto". Numeri che "potrebbero però variare in modo rilevante - ha aggiunto - finché non sarà chiara la data di una ripresa accettabile, mentre siamo in attesa di vedere cosa farà il Governo col Decreto Aprile".

I minori introiti stimati al momento sono di circa 85 mln per l'Imu, 60 per la Tari, 22 su sanzioni amministrative o multe stradali, circa 10 milioni per i servizi scolastici, mentre si stima in 2,2 mln l'incasso mancato per parcheggi, Ztl e trasporti. Perdite compensate solo in minima parte da minori spese, fra i 4-5 mln di risparmi su bollette e consumi energetici e circa 300 mila euro mensili per i buoni pasto.

