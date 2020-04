'Mensa dei poveri', 280 pasti caldi al giorno

(ANSA) - TORINO, 28 APR - La 'Mensa dei Poveri', fondata dal sacerdote cottolenghino don Adriano Gennari, nell'emergenza Coronavirus offre una media di 280 pasti caldi al giorno rispetto ai circa 130 abituali. Un impegno che si rinnova nei giorni che ricordano la nascita e la morte di San Giuseppe Cottolengo, nato a Bra (Cuneo) il 3 maggio 1786 e morto il 30 aprile 1842 a Chieri (Torino). Il santo che è considerato il fondatore dell'assistenza ospedaliera Per don Adriano Gennari, Superiore dei Sacerdoti torinesi dell'Ordine di San Giuseppe Benedetto Cottolengo, "Il Santo ha saputo consumare la propria vita servendo il Signore Gesù presente nei poveri, amando come il Vangelo continua a insegnarci ancora oggi. La carità di Cristo lo ha talmente affascinato al punto da dedicare l'intera esistenza in favore e soccorso dell'uomo bisognoso, indigente e sofferente". (ANSA).