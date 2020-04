Fase 2: Torino, dal 5 maggio riaprono i cimiteri

(ANSA) - TORINO, 28 APR - Dopo diverse settimane di chiusura per l'emergenza Covid-19., Torion riapre i al pubblico i cimiteri cittadini prevedendo, dal 5 maggio, anche apposite aree, preferibilmente all'aperto, per consentire cerimonie funebri in sicurezza. L'assessore ai Servizi Cimiteriali Marco Giusta ha infatti chiesto a Afc e Socrem "di valutare la possibilità di attrezzare adeguati spazi per cerimonie di commiato e momenti di raccoglimento, anche religiosi, per l'ultimo saluto". A questo si aggiunge la richiesta di incrementare il servizio di accoglienza, sempre nel rispetto della normativa vigente.

"Ritengo giusto - sottolinea l'assessore - consentire nuovamente la possibilità di celebrare i funerali, il momento in cui un dolore individuale diventa collettivo e può essere affrontato, e in cui si compie il ricordo della persona che ci ha lasciato. Lo stesso sentimento di conforto provano le persone che possono recarsi in visita alla tomba dei propri cari. Per questo - conclude - ho dato disposizioni perché la riapertura dei cimiteri sia regolata e accompagnata, in modo da evitare assembramenti. Credo che dare la possibilità di un saluto dignitoso sia un gesto di civiltà". (ANSA).