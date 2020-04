Fase 2: Alessandria, riaperto il mercato di piazza Marconi

(ANSA) - ALESSANDRIA, 28 APR - Ha riaperto oggi ad Alessandria, in via sperimentale, il mercato alimentare di piazza Marconi dopo la sospensione per l'emergenza coronavirus.

Presente anche il sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco "con un mezzo sorriso - dice -, anche se non si vede sotto la mascherina".

"Dopo un accurato lavoro di recinzione dell'area e di regolamentazione dell'afflusso delle persone, mi sembra di vedere una realtà entusiasta di poter ripartire e, nel contempo, molto consapevole delle misure di sicurezza adottate", aggiunge la polizia municipale.

Sul posto anche la Polizia Municipale e i volontari per sorvegliare gli accessi. Domani appuntamento in piazza don Angelo Campora, al quartiere Cristo. (ANSA).