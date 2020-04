Casale celebra Giornata Vittime amianto

(ANSA) - CASALE MONFERRATO, 28 APR - "E' una giornata particolare in un periodo che non ci consente di onorarla come Casale ha imparato a fare negli anni, causa emergenza coronavirus: non solo una semplice commemorazione, ma un momento che insegnasse al mondo cosa vuol dire la lotta per la salute.

Ovvero che non c'è prezzo per la vita umana e non c'è attività economica che possa giustificare una tragedia come questa". Così il sindaco di Casale Monferrato Federico Riboldi al Parco Eternot - realizzato dove un tempo sorgeva la fabbrica Eternit - oggi, Giornata Mondiale per le Vittime dell'Amianto. Deposta una corona davanti alla targa all'ingresso dell'area. fiori da Giuliana Busto, presidente Afeva (Associazione familiari vittime amianto). "Ricordiamo tutte le vittime, non soltanto i lavoratori ma anche i cittadini. In particolar modo chi ci ha lasciato negli ultimi 2 mesi: il nostro vicepresidente Giovanni Cappa, l'ex vigile urbano Giorgio Rosso e Margherita Demartini.

Sono gli ultimi e speriamo di non dover ancora aggiungere troppi nomi a questa lista". (ANSA).