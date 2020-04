Torino, il 4 maggio riapre mercato Porta Palazzo

(ANSA) - TORINO, 27 APR - Riaprirà lunedì 4 maggio, con orario 7-14, compreso il sabato, il mercato ortofrutticolo all'aperto di Porta Palazzo, a Torino. La decisione è stata assunta nell'incontro tra il Comitato provinciale per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza e i rappresentanti degli ambulanti al termine del quale l'assessore comunale al Commercio Alberto Sacco ha spiegato che sarà effettuato un costante monitoraggio per verificare che vengano rispettati posizionamento e distanziamento dei banchi, accesso regolamentato dei clienti e quanto stabilito dai provvedimenti di Stato e Regione.

Le misure di sicurezza per il contenimento del contagio da coronavirus prevedono il dimezzamento del numero dei banchi, da 56 a 28 per la tettoia dei contadini e da 180 a 90 per la restante area, l'ingresso con accessi controllati attraverso varchi presidiati da volontari e la presenza consentita, contemporaneamente, di 2 clienti per punto di vendita. Per evitare assembramenti saranno anche soppresse temporaneamente le 4 fermate dei mezzi pubblici nella piazza.

Gli accessi, saranno in corrispondenza della Galleria Umberto I e di piazza della Repubblica 10, i varchi di uscita in via Milano e corso Regina Margherita, al centro della piazza.

