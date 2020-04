Reale Group, 2019 in crescita nonostante anno difficile

(ANSA) - TORINO, 27 APR - Risultati in crescita nel 2019 per Reale Group, che ha chiuso l'anno con una raccolta premi di 5,3 miliardi di euro, un utile complessivo di 152 milioni e un patrimonio netto di quasi 2,8 miliardi di euro, che attesta il suo Solvency ratio a 276,2%. Spetta all'Assemblea approvare i dati, che confermano il rafforzamento del Gruppo, in una seduta a numeri ristretti. Per ottemperare le misure anti-coronavirus, sono previsti interventi solo attraverso il rappresentante designato.

Nella quasi bicentenaria storia della Mutua torinese, abituata dal 1945 a registrare la presenza al completo dei delegati, si tratta di una Assemblea storica, che chiude un 2019 considerato "impegnativo e di particolare difficoltà a livello internazionale". "Un anno complesso, un esercizio fronteggiato e superato con quella forza che ci caratterizza e che risiede nell'elevata professionalità e determinazione delle persone che fanno parte di Reale Group e nei principi mutualistici che ci guidano ", commenta il presidente del cda di Reale Mutua, Luigi Lana. (ANSA).