Prosegue calo morti e contagi, +187 guariti

(ANSA) - TORINO, 27 APR - E' proseguita oggi la discesa dei casi di contagi e vittime con il Coronavirus in Piemonte. Il bollettino dell'Unità di crisi regionale riporta oggi 54 vittime (il totale dall'inizio della pandemia è di 2913), +306 contagi, dopo l'esito di altri 3.927 tamponi rispetto ai dati comunicati ieri. Altri 187 pazienti sono guariti, portando il numero complessivo a 4442, altri 2355 sono considerati 'in va di guarigione'.

Ulteriore calo, -3, dei ricoverati in terapia intensiva, oggi complessivamente 214, mentre negli altri reparti sono stati dimessi 138 malati: il totale dei ricoverati è sceso a 2689.

Finora i contagiati dal Coronavirus in Piemonte sono stati 25.216; le persone in isolamento domiciliare sono 12.603 I tamponi diagnostici finora eseguiti sono 140.996, di cui 74.630 risultati negativi. (ANSA).