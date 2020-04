Marrone assessore regionale, subentra a Roberto Rosso

(ANSA) - TORINO, 27 APR - Nuovo assessore per la giunta regionale del Piemonte. Maurizio Marrone, attuale capogruppo di Fratelli d'Italia, riceverà in giornata dal governatore Alberto Cirio la delega alla Semplificazione che aveva conservato dopo l'arresto e le dimissioni, nei mesi scorsi, di Roberto Rosso. Lo si apprende in ambienti politici regionali, che confermano l'indiscrezione anticipata dal sito di informazione online LoSpiffero. (ANSA).