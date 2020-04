Intensificati controlli carabinieri nei luoghi di cultura

(ANSA) - TORINO, 27 APR - Oltre 200 controlli da parte del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale dell'Arma di Torino alle sedi museali e alle aree archeologiche presenti sul territorio tra marzo e aprile. In questo periodo di emergenza sono infatti stati rafforzati i servizi per prevenire furti e altri reati ai danni di musei, monumenti nazionali e chiese dove sono custodite opere d'arte. I controlli avvengono in coordinamento con i gestori di musei e siti archeologici per verificare le criticità maggiori. In Piemonte e in Valle d'Aosta ci sono ben otto siti Unesco, oltre 150 strutture museali, 90 aree archeologiche e più di 70 aree paesaggistiche riconosciute. (ANSA).