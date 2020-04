Coronavirus: nuovo orario Caat, scatta protesta operatori

Protesta al Caat di Grugliasco, il centro agroalimentare di Torino. Dalle cinque di questa mattina circa 200 operatori hanno organizzato un sit-in davanti all'ingresso. Protestano per chiedere differenti orari di accesso alla struttura, per l'approvvigionamento dei prodotti ortofrutticoli, dopo che la scorsa settimana sono stati cambiati per far fronte all'emergenza coronavirus.

Per impedire l'accesso agli operatori è stato posizionato un autocarro davanti ai varchi d'ingresso della struttura, dove per altro questa mattina si è registrato un incidente, non collegato alle proteste, in cui un operaio di 22 anni ha riportato lievi lesioni ribaltandosi con un muletto.

Le indagini sull'incidente sono affidate allo Spresal. Sulla protesta vigilano invece carabinieri e Digos di Torino. Alle 10.30 è previsto un incontro tra rappresentanti degli operatori e la direzione del Caat.

E' tornata alla normalità la situazione al Caat di Grugliasco, il centro agro alimentare all'ingrosso, questa mattina era in corso gli operatori mercatali hanno inscenato una protesta per la modifica dell'orario di ingresso per l'approvvigionamento, che era stato ridotto. Dopo un incontro sindacale con la direzione è stato concordato il ritorno ai consueti orari e i manifestanti stanno lentamente defluendo.