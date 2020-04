Coronavirus: appalti e tangenti, arresti da Torino a Bari

(ANSA) - TORINO, 27 APR - Arresti e perquisizioni della guardia di finanza nel quadro di un'inchiesta per corruzione su un appalto di servizio di pulizia e sanificazione anti Coronavirus. Si tratta di un sviluppo dell'operazione 'Linda', che a metà marzo aveva portato ai primi provvedimenti: uno era a carico di un dipendente del Comune di Nichelino, chiamato in causa nella veste di Presidente della Commissione della gara regionale centralizzata per l'affidamento dei servizi di pulizia per enti della Regione Piemonte. Al centro dell'indagine c'è una tangente di circa ottomila euro.

Gli altri arrestati sono Mario Volpe, che compare tra i soci dell'impresa di pulizie pugliese 'La lucentezza', Francesco Chieti, considerato dagli inquirenti la persona incaricata di portare la somma da Bari a Torino, e Massimiliano Mastrorillo, titolare di un'azienda di pulizie nel torinese che avrebbe anticipato il denaro per conto della ditta pugliese. (ANSA).