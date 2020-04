Commissario Piemonte, l'emergenza non è terminata

(ANSA) - TORINO, 27 APR - "L'emergenza non è terminata. La fase 2, che inizierà il 4 maggio, è una ulteriore sfida". Così Vincenzo Coccolo, commissario straordinario per l'emergenza Coronavirus in Piemonte, salutando alla Scuola di Applicazione di Torino i 25 marescialli infermieri che da oggi saranno impiegati nelle residente sanitarie assistenziali (Rsa) della regione.

"Ci auguriamo che la popolazione - aggiunge Coccolo - risponda al meglio al distanziamento sociale richiesto per questa seconda fase". Le Rsa, sottolinea il commissario straordinario, sono anche in Piemonte "un cruccio e un motivo di preoccupazione, per cui immettere personale qualificato come quello dell'Esercito è motivo di soddisfazione". (ANSA).