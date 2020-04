Calcio:giornale Portogallo,domani Cristiano Ronaldo a Torino

(ANSA) - ROMA, 27 APR - Cristiano Ronaldo, che si trova nella sua villa a Funchal, nell'isola di Madeira dove è nato, tornerà domani a Torino con il suo jet privato. Lo scrive il giornale sportivo portoghese 'Record', che ha appreso la notizia da fonti vicine al fuoriclasse della Juventus. CR7 avrebbe deciso di tornare visto che in Italia sta per partire la fase-2 della vita al tempo della pandemia, e questo lo avrebbe spinto a fare rientro a Torino.

Sempre secondo 'Record', CR7 in questi giorni avrebbe ribadito alla Juve che ha intenzione di onorare il contratto che lo lega ai bianconeri fino al 30 giugno del 2022. (ANSA).