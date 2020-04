Calcio: CR7 si allena alla cyclette, 'le ruote bruciano'

(ANSA) - ROMA, 27 APR - Cristiano Ronaldo continua ad allenarsi nella sua villa sull'isola di Madeira, e a darne conto via social. Oggi il fuoriclasse della Juventus ha postato su Instagram l'immagine di se stesso che si allena alla cyclette pedalando come un forsennato. Eloquente il commento: "le ruote bruciano...", ha scritto CR7. Non c'è invece ancora nulla di definito, secondo i media portoghesi, sulla data in cui il 5 volte Pallone d'oro tornerà in Italia, ma qualcuno ipotizza che possa essere il prossimo fine settimana. (ANSA).