Amianto, concorso studenti per pagina Vikipedia

(ANSA) - CASALE MONFERRATO, 27 APR - Legambiente Circolo Verdeblu, con il patrocinio dell'Afeva (Associazione familiari vittime amianto) e del Comune lancia un bando - il concorso si apre ufficialmente domani, 28 aprile, Giornata Mondiale per le Vittime dell'Amianto - per la redazione di una pagina dedicata al Parco Eternot, alla sua storia, al Vivaio e al Premio omonimo che sarà pubblicata su Wikipedia (massimo 12mila caratteri, con corredo di foto e immagini). E' riservato ai ragazzi in età scolastica domiciliati nel territorio del Monferrato. La pagina che risulterà più completa e pertinente sarà selezionata da una Commissione composta dal sindaco Federico Riboldi, dal presidente Afeva Giuliana Busto, dall'artista Gea Casolaro (autrice del monumento nel Parco) e dal presidente di Legambiente di Casale Vittorio Giordano.Il singolo o il gruppo vincitore riceverà 300 euro. Il concorso si concluderà il 29 maggio 2020 alle 12; elaborati in formato pdf all'indirizzo info@legambientecasale.it. (ANSA).