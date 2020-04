Coronavirus: fermata Apecar Vergnano, stop colazione a casa

(ANSA) - TORINO, 26 APR - Niente più colazione a casa con Caffè Vergnano. L'originale Apecar che da qualche giorno sfrecciava nel centro di Torino per consegnare espresso e brioche è stata fermata dalla polizia municipale, che ha multato la nota azienda perché, a suo dire, non si tratterebbe di un vero servizio delivery.

La multa, 5 mila euro, suscita per questo motivo "amarezza" in Carolina Vergnano. "Caffè Vergnano è dotata di regolare licenza di somministrazione - spiega interpellata dall'ANSA - A seguito di un primo parere espresso da funzionari comunali era emerso che non fosse necessario richiedere ed ottenere una scia cosiddetta itinerante, posto che la consumazione del caffè sarebbe avvenuta al di fuori del luogo di preparazione del medesimo, vale a dire tramite consegna a domicilio. "Abbiamo anche chiesto un parere all'Assessorato comunale, dopo alcune polemiche suscitate per la grande visibilità ottenuta, ma purtroppo è arrivato dopo il fermo della polizia municipale".

La polizia municipale è stato di parere differente. "Speriamo che il Comune renda più agevole la burocrazia perché questi progetti sono il futuro", conclude Carolina Vergnano, convinta che il significato di questa iniziativa - quello di una azienda capace di rinnovarsi nell'emergenza dando un segnale a tutti i bar, oltre che agli imprenditori in generale - non venga meno.

