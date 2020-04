Violenza sulle donne, 4 arresti in 40 ore

(ANSA) - TORINO, 25 APR - Quattro arresti per maltrattamenti in famiglia nelle ultime 24 ore a Torino. I carabinieri sono intervenuti a Chivasso, Moncalieri, Torino e Giaveno per episodi di violenza tra le mura domestiche. Nel primo caso un trentaduenne ha aggredito la madre, negli gli arrestati hanno picchiato le proprie compagne e conviventi. A Giaveno la vittima è stata costretta a scappare da casa. Nella stanza da letto della coppia i militari dell'arma hanno trovato 12 mila munizioni di vario calibro, 6 barattoli da 500 grammi l'uno di polvere da sparo, tre pistole clandestine e dei coltelli. La donna ha avuto bisogno di una medicazione sul posto per una ferita al collo.

I carabinieri ricordano che, oltre a chiamare il 112, le donne vittime di violenza possono contattare il numero dedicato 1522. (ANSA).