Fiori Acmos su lapide giovane partigiano

(ANSA) - TORINO, 25 APR - Gli agenti della polizia municipale hanno posato un mazzo di fiori sulla lapide di Adriano Ferrero, il diciottenne partigiano ucciso in via Rossini a Torino nel '45 durante un corteo fascista per aver salutato con il segno della croce e non con il saluto fascista. L'associazione Acmos, che da vent'anni la sera del 24 aprile depone una corona di fiori per lui, aveva chiesto un'eccezione a Palazzo Civico perché il presidente potesse recarsi, da solo, sulla lapide, ma la risposta era stata negativa, per i divieti legati al contenimento del Coronavirus. Il mazzo di fiori è arrivato comunque: spedito da Acmos, è stato depositato dagli agenti della Polizia Municipale che si sono resi disponibili. "Vogliamo ringraziare la Città di Torino e la polizia locale per aver accolto la nostra richiesta e aver portato i fiori a nome di tutti i giovani di Acmos - spiega il presidente Diego Montemagno - un gesto che ricorda quanto la memoria collettiva dell'antifascismo ricopra una funzione di pubblica utilità, ovvero faccia parte di tutte quelle attività consentite perché necessarie a garantire la sopravvivenza della nostra società".

(ANSA).