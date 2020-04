Danilo dona kit igiene a concittadini in difficoltà

(ANSA) - TORINO, 25 APR - Il laterale della Juventus Danilo è andato in soccorso dei più bisognosi a Bicas, piccolo centro del Brasile dove è nato. "Distribuzione di cestini e kit igienici per le famiglie degli studenti di Projetofuturor! - ha scritto il bianconero su Instagram - grazie a Dio per avermi dato la possibilità di aiutare la mia città e i collaboratori del progetto per essersi resi disponibili a raggiungere ogni famiglia! Solo felicità e gratitudine!". (ANSA).