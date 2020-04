Cirio, percorso giusto, ora settimana cruciale

(ANSA) - TORINO, 25 APR - "Guardiamo con speranza alla data del 4 maggio, che dovrà essere confermata perché le regole e i tempi li dettano l'emergenza sanitaria. Ecco perché questa settimana sarà cruciale per il Piemonte". Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, fa il punto in video conferenza sulla ripresa della regione. "Il valore assoluto dei nuovi contagi ogni giorno è ancora importante, ma registriamo un calo di chi inizia ad ammalarsi e una costante riduzione dei ricoverati in terapia intensiva, passati dai 450 di quindici giorni fa agli attuali 250. Questo significa che il percorso che stiamo compiendo è corretto". (ANSA).