Castello di Serralunga, luci tricolori fino al 2 giugno

(ANSA) - TORINO, 25 APR - Dal 25 aprile fino a martedì 2 giugno, il Castello di Serralunga d'Alba sarà illuminato ogni sera dalle 20.30 alle 01.30 con il Tricolore Italiano. Oltre 30 fari led a basso impatto ambientale coloreranno di verde, bianco e rosso il maniero trecentesco che domina Serralunga, le sue colline, i suoi vigneti famosi nel mondo intero.

L'illuminazione del castello è stato voluta e promossa da oltre 30 Serralunghesi tra produttori vitivinicoli, ristoratori e proprietari di hotel, gestori di strutture di accoglienza e promozione turistica, "uniti nel nome della valorizzazione del patrimonio culturale locale e nazionale, insieme al Sindaco Sergio Moscone" "Serralunga, cuore della Langa vitata del Barolo e del Cinquantesimo sito Unesco patrimonio mondiale dell'umanità, anche in questo momento così difficile, - spiega il sindaco - è pronta a ripartire, per portare nuovamente sé stessa, ossia il suo territorio, che è storia e geografia, nel cuore di coloro che l'hanno da sempre amata per i suoi vini, le sue colline, il suo paesaggio, i suoi profumi".

L'illuminazione è curata da Microfase, leader nel settore dello show business. (ANSA).