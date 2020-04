25 aprile: maratona web è successo, 200mila visualizzazioni

(ANSA) - TORINO, 25 APR - Oltre 200mila visualizzazioni e 40mila utenti unici da 24 Paesi del Mondo per la maratona online dedicata alla Festa della Liberazione. L'evento è stato realizzato dalla Città di Torino insieme con il Polo del '900, il Museo Diffuso della Resistenza, le Biblioteche Civiche Torinesi, il Comitato Resistenza e Costituzione del Consiglio regionale; in collaborazione tecnica con il Consorzio TOP-IX; media partner il Centro di Produzione della RAI di Torino, il TGR e La Stampa.

"È stata un'emozione scoprire che sono stati in tantissimi a seguire insieme a noi il mosaico di testimonianze, voci, canti che hanno accompagnato questo 25 aprile diverso dal solito - afferma l'assessora alla Cultura della Città di Torino, Francesca Leon -. Sono grata alle persone che hanno lavorato con passione e dedizione. Sono certa che sia solo una prima 'prova generale' per fruire di contenuti culturali in questo momento complesso. Il digitale può colmare, tenere insieme, dare nuovi sguardi. Grazie a tutti gli operatori culturali, agli artisti, alle istituzioni, ai funzionari. Anche così stiamo costruendo insieme il futuro".