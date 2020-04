Torino,i Aliud 'intitola' vie a vittime Coronavirus

(ANSA) - TORINO, 24 APR - I militanti di Aliud,, organizzazione giovanile della Destra identitaria vicina a Fratelli d'Italia, la scorsa notte a Torino hanno affisso cartelli in alcune vie cittadine, accanto alle targhe della toponomastica, per intitolarle alle vittime del Coronavirus.

"Molti di questi nomi sono ancora, purtroppo, quasi sconosciuti all'opinione pubblica, essendo ormai ridondanti le notizie relative alla pandemia" si legge in una nota di Aliud. "Da Don Berardelli, che ha rinunciato al respiratore perché venisse dato ad un giovane, ai tanti altri eroi, in corsia d'ospedale e non, che si sono prodigati al servizio della comunità nazionale e del nostro popolo, va il nostro tributo. - spiegano i militanti di Alid - E' necessario che, finita l'emergenza, la Città di Torino intitoli vie, parchi e giardini per ricordare questi meravigliosi esempi di virtù, di dedizione, di amore per la Patria e per il nostro popolo, per fare in modo che il loro sacrificio venga ricordato e tramandato e non cada nel dimenticatoio - prosegue il gruppo su Facebook - Noi ci saremo, in prima linea, ancora una volta, per ricordare". (ANSA).