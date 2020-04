Radio Spagna: Juve e Barcellona scambio Pjanic-Arthur

(ANSA) - ROMA, 24 APR - Il Barcellona vuole Miralem Pjanic e si è fatto avanti con la Juventus, con cui l'ex romanista ha un contratto fino al 2023. La risposta da parte bianconera sarebbe stata che in cambio ci vuole Arthur. Lo sostiene l'emittente radiofonica spagnola RAC-1, leader di ascolti in Catalogna, secondo cui il rapporto fra il centrocampista bosniaco e il tecnico Maurizio Sarri non sarebbe dei migliori, al punto che il club campione d'Italia starebbe valutando l'ipotesi di una cessione (anche il Psg è interessato). Se il Barça fosse disposto a cedere Arthur, chiesto anche dall'Inter nell'ambito dell'affare Lautaro Martinez, Pjanic in blaugrana potrebbe essere non più una semplice ipotesi. Le parti, ha riferito RAC-1, presto si riaggiorneranno. (ANSA).