Coronavirus:Ferrino progetta ospedale da campo per Asl Cuneo

(ANSA) - TORINO, 24 APR - Un ospedale da campo per l'Unità di crisi dell'Asl di Cuneo. E' quello che sta realizzando Ferrino, azienda torinese conosciuta per le attrezzature outdoor da montagna da settimane impegnata a soddisfare le richieste delle organizzazioni impegnate nell'emergenza.

L'ospedale da campo sarà composto da 18 tende, con percorsi di collegamento protetti, dotate di teli ombra e impianti elettrici, in gradi di riprodurre un'intera struttura ospedaliera. Ovvero triage, sala attesa, camera pre-operatoria e operatoria, sala per nascite, laboratorio rx, camera mortuaria.

E ancora dormitori con camere interne, bagni e docce. Il suo gemello è già operativo in Mozambico.

Per chi deve intervenire in situazioni di emergenza, è fondamentale contare su attrezzature affidabili. Con 150 anni di attività, Ferrino ha sviluppato un grande know how nel progettare e produrre tende. Tra le ultime realizzazioni anche le tende fornite all'Unicef utilizzabili in particolare come campo scuola. (ANSA).