Coronavirus: Piemonte, chiesto aiuto russi per sanificazioni

(ANSA) - TORINO, 24 APR - La Regione Piemonte nelle scorse settimane ha chiesto alla Protezione civile nazionale italiana la possibilità di dislocare in Piemonte parte degli specialisti russi in Italia nell'ambito della missione di assistenza nel contrasto al Covid-19 'Dalla Russia con amore' Lo si apprende dalla Regione Piemonte, che conferma quando detto dall'ambasciatore russo a Roma, Serghei Razov, citato da Interfax.

"Alla luce delle esigenze emerse nel territorio piemontese - spiega la Regione - è stato chiesto in particolare l'invio di unità che possano dare supporto nella sanificazione delle strutture maggiormente colpite. (ANSA).