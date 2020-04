Coronavirus: allarme Libera, criminalità si sta organizzando

(ANSA) - TORINO, 24 APR - Aumentano da 1 a 10, secondo le stime di Ires, le persone a rischio usura in Piemonte. Un pericolo considerato "concreto e attuale" sopratutto all'inizio della fase 2. E' quanto emerge dai lavori dell'Osservatorio regionale sui fenomeni di usura estorsione e sovra indebitamento, che si è riunito in videoconferenza. Con Ires vi hanno partecipato diverse associazioni ed enti coinvolti nel progetto, come Libera, Usr, Federconsumatori e diverse Fondazioni (San Matteo, La Scialuppa, Operti), oltre a esperti del settore. "La criminalità organizzata si sta attrezzando per sostituire il welfare che non arriva", sostiene Libera. (ANSA).