Coronavirus: tricolore facciata hotel Principi di Piemonte

(ANSA) - TORINO, 23 APR - Gruppo Una avvolge con i colori della bandiera italiana l'edificio in stile razionalista che ospita il Principi di Piemonte. "Un abbraccio simbolico al Paese - spiega la catena alberghiera -- impegnato nella battaglia contro il Covid-19 e un segno di solidarietà e vicinanza rivolto a tutti gli italiani in questo momento difficile. Il gesto rappresenta un ringraziamento speciale a medici, infermieri e personale sanitario, in prima linea ogni giorno per curare le persone affette dal virus, e un sincero augurio per tutti coloro che stanno combattendo contro la malattia. Per esprimere il suo spirito orgogliosamente italiano, Gruppo Una ha creato un marchio speciale dedicato al tricolore, per ricordare che attraverso una responsabilità condivisa è possibile affrontare la situazione attuale, mantenendo lo sguardo teso verso il futuro. Con questo obiettivo, Gruppo Una sta dedicando il massimo impegno all'adozione di tutti i protocolli di sicurezza necessari per garantire la tutela del personale e dei suoi ospiti, in ottemperanza alle indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e dell'Istituto Superiore della Sanità italiano". (ANSA).