Coronavirus: #SportDelivery, allenarsi a casa coi campioni

(ANSA) - TORINO, 23 APR - Allenarsi in casa seguendo i consigli di campioni dello sport. #SportDelivery è l'iniziativa, lanciata dalla Regione Piemonte per far fronte al lungo periodo di inattività fisica legata all'emergenza coronavirus, e che consiste in una video gallery di allenamenti da una decina di minuti realizzati nelle loro case da grandi atleti. Primo appuntamento, quello con gli esercizi proposti dal centrocampista del Toro e capitano della nazionale venezuelana Tomás Rincón a cui seguiranno gli atleti del Cus e altri sportivi.

"Lo sport - sottolinea l'assessore regionale Fabrizio Ricca -, anche quello praticato in casa, può essere un'arma importante per combattere la tensione che deriva da un periodo di prolungata immobilità dovuto alla quarantena. Per questo abbiamo deciso di lanciare #SportDelivery, una gallery di video aggiornati periodicamente con esercizi facili da svolgere in casa destinati a una platea di pubblico molto ampia. Ci auguriamo che tutti possano usare questi strumenti per mantenersi in movimento, in attesa di poter tornare a fare sport all'aperto". (ANSA).