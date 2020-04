Coronavirus: separazione coniugi, a Torino si fanno 'da casa'

(ANSA) - TORINO, 23 APR - L'emergenza Coronavirus cambia, a Torino, anche le procedure per la separazione consensuale tra i coniugi: adesso basterà un'email. E' una delle soluzioni adottate dal tribunale di Torino, d'intesa con il consiglio dell'ordine degli avvocati, per evitare assembramenti negli uffici durante l'emergenza Coronavirus.

A partire dal 27 aprile è previsto che per i ricorsi dei legali sarà consentito l'invio in forma telematica: bisognerà allegare una dichiarazione, sottoscritta da entrambe le parti, di rinuncia alla comparizione all'udienza, e di conferma della volontà di non riconciliarsi. Negli ambienti degli avvocati affermano che, alla luce del protocollo del tribunale, sarà necessario, prima, raggiungere anche un accordo economico e sulla cura e il mantenimento dei figli.

Anche per i ricorsi in tema di divorzio a domanda congiunta sarà previsto il ricorso per via telematica. (ANSA).