Coronavirus: raduno anarchici, due denunciati a Torino

(ANSA) - TORINO, 23 APR - Due persone sono state denunciate dalla polizia a Torino in occasione di un raduno di anarchici e antagonisti che si è formato in corso Vercelli, nella zona di Barriera di Milano. Si tratta di un quarantaseienne, cui è stata mossa l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale, e di un ventottenne, per resistenza, violenza e lesioni.

Gli anarchici si sono radunati tra corso Vercelli e via Belmonte. Sul posto si sono portate alcune camionette della polizia che hanno bloccato il tentativo del gruppo, composto d una cinquantina di persone, di muoversi in corteo. Sono seguiti alcuni momenti di tensione. Due dimostranti sono stati trattenuti: i compagni sono rimasti in presidio fino al loro rilascio, poi hanno lasciato l'area. Una parte si è diretta verso la casa occupata di Corso Giulio Cesare 45.

Per tutti i partecipanti all'iniziativa si profila una multa per la violazione delle disposizioni anti Coronavirus. (ANSA).