Coronavirus: Cirio, in rsa fatto tamponi a metà degli ospiti

"Il 23 febbraio, a 24 ore dal primo caso di Codogno, ho firmato un'ordinanza insieme al ministero della Salute che vietava l'ingresso in tutte le rsa a tutti i parenti degli ospiti. In quella data ho ordinato la sanificazione e prescritto una serie di comportamenti per operatori sanitari" quindi "dal primo giorno l'attenzione su questo tema è stata altissima". Lo ha detto il governatore del Piemonte, Alberto Cirio, su 7Gold.

Sul numero dei tamponi nelle Rsa "dovremmo essere a metà di tutti gli ospiti" perché in presenza di casi, abbiamo chiesto di eseguire tamponi a tutta la struttura e "abbiamo creato due task force mobili con infermieri che intervengono nelle Rsa in pronto intervento", ha concluso.