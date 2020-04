Chef Alessandro Borghese ambassador dell'Asti

(ANSA) - TORINO, 23 APR - Lo chef Alessandro Borghese diventa ambassador dell 'Asti e del Moscato docg nell'ambito di un nuovo piano di comunicazione e promozione varato dal Consorzio di tutela.

"La collaborazione con Borghese, uno dei cuochi italiani più innovativi, apprezzati e popolari,- spiega il presidente del Consorzio Romano Dogliotti - sarà lo strumento ideale per inviare segnali non solo a tutti gli attori della filiera, dai vignaioli ai produttori, dalle cooperative agli imbottigliatori alle case spumantiere - che tutti i giorni si impegnano per garantire la produttività di un comparto strategico per il mondo del vino e per l'economia italiani, ma anche ai consumatori finali ai quali sarà ricordato quanto l'Asti e il Moscato d'Asti docg siano anche esempio di socialità e di quella convivialità che dobbiamo tutelare quale beni preziosi per le comunità italiana e mondiale, insomma un must del Made in Italy nel mondo da valorizzare e promuovere".

L'attività di promozione parte domenica 26 aprile con lo spot TV e una campagna stampa sui quotidiani, proseguirà per tutto l'anno sui profili social del Consorzio e su quelli di Alessandro Borghese, oltre che sul web in generale.

L'Asti e il Moscato d'Asti docg saranno anche protagonisti di una serie di puntate tematiche della trasmissione Kitchen Sound che Alessandro Borghese conduce sui canali Sky. (ANSA).