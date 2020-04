Bar e ristoranti hanno perso un terzo dei ricavi

(ANSA) - TORINO, 23 APR - Il settore della somministrazione rischia il default. Confesercenti lancia l'allarme per bar e ristoranti messi in ginocchio dall'emergenza Coronavirus. "A Torino sono circa 7.800 le attività, con oltre 21.000 occupati: bastano questi numeri - spiega Giancarlo Banchieri, presidente di Confesercenti - per immaginare quale cataclisma economico e sociale si verificherebbe se queste attività non fossero sostenute in modo adeguato ed efficace. Purtroppo, quello della somministrazione è il settore che, per evidenti ragioni, ha chiuso per primo e riaprirà per ultimo. E anche quando gli si consentirà di riaprire, non potrà farlo a pieno regime per un lungo periodo. La chiusura abbia già comportato per le attività della somministrazione la perdita di circa un terzo del fatturato annuo".

Confesercenti ha redatto un decalogo: tra i punti possibilità di asporto, ampliamento spazi all'aperto dei locali in deroga alle normative attuali senza oneri aggiuntivi, prolungamento cassa integrazione e decontribuzione per i lavoratori che tornano attivi, azzeramento tributi locali per i mesi di chiusura e abbattimento per i mesi di restrizioni., aindennizzo a fondo perduto per i mesi di chiusura, azzeramento costi moneta elettronica, intervento sugli affitti, misure di distanziamento concretamente applicabili, garanzia dello Stato al 100% sui prestiti e restituzione in 10 anni. (ANSA).