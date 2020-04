++ Agnelli, da Uefa iniezione liquidità necessaria ++

(ANSA) - ROMA, 23 APR - I 70 milioni di euro sbloccati immediatamente dal Comitato esecutivo della Uefa per le società che hanno fornito giocatori per le gare delle nazionali rappresentano "un'iniezione di liquidità necessaria alle finanze dei club ed è il risultato del lavoro congiunto della Era con la Uefa per la protezione dei club in questo momento di minaccia esistenziale". Lo ha dichiarato Andrea Agnelli, presidente della Juventus e dell'Eca, l'associazione dei club europei. (ANSA).