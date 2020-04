Investito su monopattino, giovane in prognosi riservata

(ANSA) - TORINO, 22 APR - E' ricoverato in gravi condizioni al Cto di Torino un ventiduenne investito mentre era a bordo di un monopattino elettrico.

Il giovane percorreva via Rosolino Pilo in direzione centro quando è stato investito da un'auto, una Infinity Q30, che percorreva corso Lecce in direzione nord, all'altezza di un incrocio con semaforo. Arrivati i soccorsi il 22enne, ecuadoriano, è stato portato all'ospedale Cto dove si trova tutt'ora ricoverato: la prognosi è riservata.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra antinfortunistica della polizia municipale di Torino per i rilievi del caso, ancora da chiarire la dinamica dell'incidente.

