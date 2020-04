'Disastro Rsa', esposto Prc-Se in procura

(ANSA) - TORINO, 22 APR - "Chi doveva intervenire si è girato dall'altra parte. Domani presenteremo un esposto alla Procura di Torino per accertare omissioni e responsabilità che sono alla base del disastro Rsa in Piemonte". Ad annunciarlo il segretario provinciale di Prc-Se Ezio Locatelli secondo cui "intanto i signori che giocano allo scaricabarile sulla pelle dei malati e degli anziani, come minimo, devono essere cacciati a casa".

"Leggiamo oggi - osserva Locatelli - che il 31 marzo il responsabile scientifico dell'Unità di crisi, in una corrispondenza con alcuni dirigenti dell'Asl di Torino, avrebbe teorizzato di 'evitare il più possibile coinvolgimenti diretti' in ambiti investiti massicciamente dai contagi Covid19 tipo le Rsa, mentre l'assessore Icardi dichiara qualche giorno più tardi 'non vogliamo scaricare nulla su nessuno ma le residenze sono strutture private che hanno un loro direttore sanitario e amministrativo'".

Per Locatelli, dunque, "gli organismi istituzionali preposti a far fronte all'emergenza sanitaria e a preservare vite umane hanno adottato la strategia dello struzzo o dello scaricabarile.

Uno scandalo che grida vendetta. Sia perseguito - conclude - chi si è girato dall'altra parte". (ANSA).