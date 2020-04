Auto: prima colonnina ricarica elettrica Iren a Torino

(ANSA) - TORINO, 22 APR - Iren Mercato, società del Gruppo Iren, ha installato la prima infrastruttura per ricaricare mezzi elettrici in Lungo Dora Siena nei pressi del Campus Universitario Luigi Einaudi.

Iren Mercato, nell'ambito del progetto IrenGO, è risultata infatti fra gli operatori aggiudicatari del bando di manifestazione di interesse pubblicato dalla città di Torino per la posa in opera di infrastrutture di ricarica pubbliche per veicoli elettrici.

L'installazione di oggi - sottolinea Iren - conferma il sostegno di Iren al territorio, che passa anche attraverso lo sviluppo di modelli di mobilità innovativi e sostenibili, con forte attenzione all'ambiente e caratterizzati da un impegno strategico a supporto della ripartenza del Paese per uscire quanto prima da questo delicato momento di emergenza. La colonnina di ricarica oggi installata presenta due prese con una potenza ciascuna fino a 22kW in corrente alternata, secondo prescrizioni del bando, e permette di ricaricare semplicemente attraverso mobile APP. Su questa prima infrastruttura in via promozionale Iren fornirà a tutti i clienti il servizio di ricarica gratuito per i primi due mesi. Questo non è che il primo passo dell'azienda nell'elettrificazione della Città di Torino: Iren ha infatti presentato al Comune di Torino 35 progetti per altrettante stazioni di ricarica e, tramite la società controllata Iren Mercato, ha già sottoscritto con Be Charge un accordo di collaborazione e co-marketing su Torino.

Nel corso del 2020 l'azienda proseguirà nell'installazione delle altre stazioni di ricarica in città, fra queste anche "fast charge" la ricarica veloce in corrente continua. (ANSA).