Salone Gusto in standy by ma pronto piano alternativo

(ANSA) - TORINO, 21 APR - L'edizione 2020 Terra Madre-Salone del Gusto, in programma dall'8 al 12 ottobre a Torino, al momento non è stata ancora rinviata, ma Slow Food, che l'organizza insieme a Regione Piemonte e Città di Torino, sta studiando un piano B, con una formula mista di attività sul posto e iniziative a distanza, o anche un programma totalmente online. "Perchè i temi sul tavolo, dal degrado della Terra alla perdita delle biodiversità alla condizione delle comunità indigene non possono aspettare", spiega all'ANSA Roberto Burdese, coordinatore della comunicazione di Slow Food. (ANSA).