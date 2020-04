Maltempo, chiuso guado nell'Alessandrino

(ANSA) - ALESSANDRIA, 21 APR - Pioggia e vento anche in provincia di Alessandria per l'ondata di maltempo che sta interessando buona parte del Piemonte. La Protezione Civile ha comunicato - visto l'innalzamento del torrente Erro - la chiusura cautelativa del guado sulla Provinciale 225 in località Arzello di Melazzo, nell'Acquese. Monitorate, nella mattinata, soprattutto per le precipitazioni, le zone di Ponzone Cimaferle - sempre nell'Acquese - e quelle al confine con l'Astigiano.

Per il vento, raffiche di quasi 93 chilometri orari a Capanne di Cosola, in alta Val Borbera, la scorsa notte.