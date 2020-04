Lavanderia a Vapore celebra Giornata Unesco della Danza

(ANSA) - TORINO, 21 APR - Per festeggiare la Giornata Unesco della Danza, il 29 aprile, la Lavanderia a Vapore di Collegno, casa europea della danza, ha ideato una serie di eventi sul web mirati, soprattutto, a far conoscere al pubblico il grande progetto che era stato promosso in questo 2020 proprio per la ricorrenza e che avrebbe coinvolto 400 danzatori nel parco della Villa La Tesoriera di Torino sulle note della celebre Le Sacre du Printemps di Igor Stravinsky.

Sviluppato da un'idea del celebre coreografo belga Alain Platel, il progetto ha visto tutti i partner coinvolti (Piemonte dal Vivo, Mosaico Danza, Zerogrammi, Coorpi e Didee Arti e Comunicazioni) unire le proprie forze in vista di un evento speciale, che - spiegano i promotori - verrà riprogrammato appena possibile. Nel frattempo verrà raccontato sulla pagina Facebook di Lavanderia a Vapore e sul canale YouTube di Piemonte dal Vivo, a partire da domenica 26 aprile, dai tutor Elena Rolla di Egri Bianco Danza, Viola Scaglione di BTT e Stefano Mazzotta di Zerogrammi. Sui social anche numerosi altri progetti tra cui il Gala di Fondazione Egri e i corsi di Dance Well per persone affette da Parkinson. (ANSA).