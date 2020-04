Fca: lunedì riparte Mirafiori con preserie 500 elettrica

(ANSA) - TORINO, 21 APR - Riprende parzialmente lunedì l'attività anche nello stabilimento di Mirafiori aTorino. Si produrranno componenti per il Ducato della Sevel di Val di Sangro (attività che aspetta l'autorizzazione del prefetto) e si faranno le preserie prototipali della 500 elettrica.

Quest'ultima produzione è sicura perché rientra nell'ambito delle attività di ricerca e sviluppo già autorizzate dal governo.

"E' una buona notizia perché è la prova che Fca continua a lavorare ai lanci di prodotto che aveva annunciato prima dell'emergenza", commenta Gianluca Ficco, segretario nazionale della Uilm. "Domani sapremo quante vetture saranno prodotte e quanti lavoratori rientreranno. Siamo in costante contatto con l'azienda per implementare il Protocollo sulla sicurezza adattandolo in modo rigoroso alla Carrozzeria di Mirafiori in raccordo con i rappresentanti dei lavoratori della sicurezza e le rsa", aggiunge Edi Lazzi, segretario generale della Fiom torinese, (ANSA).