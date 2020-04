Coronavirus: ubriaco al volante contro palo, sanzionato

(ANSA) - TORINO, 21 APR - Ha bevuto troppo e, al volante della sua auto, si è schiantato contro un palo della luce in piazza Polonia a Torino. Un ventottenne ha perso il controllo della Fiat Panda che stava guidando e ha colpito il palo dell'illuminazione pubblica. Sul posto è intervenuta la polizia municipale: il giovane è stato denunciato e sanzionato per guida in stato di ebbrezza, oltre che per aver violato il decreto governativo per il coronavirus. Sul posto è intervenuto anche il personale dell'azienda elettrica per la messa in sicurezza del palo della luce che è stato colpito. (ANSA).