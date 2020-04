Coronavirus, collezionisti veicoli d'epoca raccolgono fondi

(ANSA) - TORINO, 21 APR - Anche il mondo dei collezionisti di veicoli d'epoca scende in campo contro il Coronavirus. A sostenere la campagna di crowdfunding su Gofundme.com dal titolo 'Diffondiamo la solidarietà, non il virus' in aiuto di Asl e mense dei poveri piemontesi e valdostane promossa dal 'Gruppo Marazzato', azienda vercellese del settore ambientale, c'è anche l'associazione piemontese di veicoli d'epoca '4 Assi Più', che conta oltre 200 iscritti di ogni età fra Italia ed estero, che ha già devoluto un suo congruo contributo.

"Assistiamo da spettatori impotenti al passaggio della pandemia - spiega Carlo Marazzato, collezionista europeo di camion del Novecento -. Non potendo quest'anno portare su strada i gioielli del passato, rivolgo agli appassionati l'invito a devolvere quanto si sarebbe destinato ai consumi dei veicoli durante i raduni del 2020 a favore dei beneficiari della raccolta".

Con la speranza "che nel 2021 - conclude Marazzato - il Piemonte in cui sono storicamente nati auto, camion e bus superi il divieto di circolazione vigente dall'ottobre 2019 per tutti i veicoli storici, ingiustamente equiparati sotto il profilo degli agenti inquinanti ai più recenti mezzi 'Euro 0', ridando così fiato a un settore importante dell'economia locale e nazionale sotto il profilo aggregativo e turistico". (ANSA).